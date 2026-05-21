Miembros del Departamento de Agricultura de EEUU visitaron Expo Feria Nacional en Caracas

En el marco de la estrategia de estabilización, recuperación y transición impulsada por la administración estadounidense, que encabeza Donald Trump, representantes del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés) visitaron recientemente la IV Expo Feria Nacional en Caracas.

El despliegue técnico, alineado con las directrices de la Casa Blanca y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se centró en establecer canales directos entre líderes agrícolas norteamericanos y productores locales.

Según fuentes oficiales, el objetivo de este acercamiento binacional es dinamizar los sistemas de producción agropecuaria y proveer asistencia técnica, apuntando a un fortalecimiento económico conjunto.

Presencia

La presencia de la delegación en el evento, que reunió a más de 280 expositores del sector ganadero y agroindustrial en la Base Aérea La Carlota, marca un hito en la segunda fase del plan norteamericano.

Vale destacar que durante esta etapa se prioriza la reapertura de mercados y el flujo comercial directo, beneficiando el abastecimiento y la reactivación del campo venezolano.

Caracas / Redacción Web