Jubilados de las salinas de Araya convocaron una asamblea "urgente" para este lunes

La Asociación de Jubilados de las salinas de Araya, en el estado Sucre, convocó una asamblea "urgente" para este lunes 20 de abril, en el portón de la Unidad 1 de la empresa, para debatir las acciones que tomarán ante lo que consideran una "posición intransigente" de la gobernadora y presidente de Corposucre, Jhoanna Carrillo.

Aníbal Núñez, presidente del gremio, señaló que la mandataria regional se niega a reconocer la homologación salarial (2022-2026), los retroactivos del año 2025, los meses pendientes de 2026, así como el restante de los demás beneficios sociales, laborales y de derechos humanos “conquistados por más de 18 años en la industria salinera de Araya, que son derechos adquiridos”.

Agregó que tampoco quieren cancelar 5% de las ganancias de la empresa a ese gremio, por considerarlo “ilegal”, de acuerdo al criterio que manejan. “Motivos que violan descaradamente todos los acuerdos firmados en las actas convenios con la Gobernación del estado Sucre y la Asociación de Jubilados de las Salinas de Araya”, sostuvo.

Medidas

Núñez llamó a los agremiados a sumarse para tomar “las medidas urgentes y necesarias que amerita el caso”.

El gremio cumplió está semana 20 días de toma en la puerta de la Unidad 1, a la espera de un acercamiento con las autoridades. En total, unos 250 adultos mayores conforman el colectivo, que viene reclamando cumplimiento de acuerdos, que en su momento se aceptaron en documentos firmados entre las partes.

Sucre / Corresponsalía