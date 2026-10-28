Jubilados de la Cantv suman 90 días en protesta y aún no reciben respuesta sobre reclamos (+Fotos)

90 días en situación de reclamo cumplieron, este 28 de octubre, los jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) en el estado Anzoátegui.

La primera protesta que llevaron a cabo, desde las inmediaciones de la empresa, ubicada en la avenida Municipal de Puerto La Cruz, municipio Sotillo, fue el pasado 30 de julio.

Al día de hoy, pese a realizar al menos una concentración semanal para dar a conocer sus reclamos, siguen sin tener una respuesta satisfactoria de parte de los patronos de la compañía. Sin embargo, la mañana de este miércoles se concentraron nuevamente en la sede de la ciudad porteña y afirmaron que sus exigencias siguen siendo las mismas: restitución del 25% del bono vital (se lo bajaron de $200 a $150), mejoras en la cobertura de asistencia médica y la discusión de una nueva contratación colectiva, que suma alrededor de un año vencida.

Perjudicados

Según cifras de la Asociación de Jubilados de la Cantv, en Anzoátegui esta situación afecta a más de 400 personas que laboraron en la empresa.

"Aquí nos encontramos reunidos nuevamente —como lo hemos venido haciendo durante las últimas semanas— para hacer un reclamo justo, ya que nuestros derechos han sido vulnerados por la empresa. La idea es que escuchen nuestro reclamo y podamos lograr esos beneficios que, sobre todo en estos tiempos, cuando más los necesitamos", expresó el jubilado Ricardo Escalante.

Añade que, a pesar de que suman tres meses esperando una solución al conflicto, no pierden la esperanza de que "todo se resuelva".

Aseguró que continuarán las acciones de calle hasta que les restituyan sus beneficios socioeconómicos.

Testimonio

Yasmira Rodríguez, quien laboró en la Cantv durante 31 años, reiteró que "no somos mendigos" y que están reclamando sus derechos.

"Queremos que nos cancelen de una vez el 25% que nos quitaron del bono vital. Ahorita hemos estado estirando todo lo que percibimos, porque con el sueldo mínimo que tenemos no nos alcanza para nada. Por eso estamos aquí, todos, haciendo un esfuerzo colectivo para reclamar lo que nos corresponde", concluyó la dama.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez