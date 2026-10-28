Desbordamientos de aguas servidas impulsan plan de mantenimiento en Cumaná

Los desbordamientos de aguas servidas reportados en distintos sectores de Cumaná, capital del estado Sucre, motivaron el inicio de un plan de mantenimiento de la red de saneamiento, con el que las autoridades buscan despejar obstrucciones y recuperar el funcionamiento de las tuberías.

La primera intervención se desarrolla en la calle Bolívar, donde comenzó un plan piloto que contempla avanzar progresivamente hacia otras zonas del municipio Sucre y, posteriormente, hacia otras jurisdicciones de la entidad.

Lucy Coa, secretaria sectorial de la Segunda Transformación, informó que los trabajos se ejecutan mediante la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, con el propósito de atender los problemas que afectan las condiciones sanitarias de las comunidades.

Por su parte, Danny Márquez, director del Servicio Autónomo Municipal de Infraestructura, Obras y Servicios (Saminfra), indicó que las cuadrillas trabajarán de acuerdo con una planificación que prioriza los sectores con mayores dificultades en el sistema de aguas servidas.

Residuos y obstrucciones

Márquez explicó que la acumulación de desechos sólidos y la falta de circulación de agua durante un período prolongado contribuyeron a generar obstrucciones en las tuberías, por lo que se requiere ejecutar labores de mantenimiento para restablecer su funcionamiento.

El operativo continuará en las calles Montes y Sucre, antes de trasladarse a comunidades de las parroquias Altagracia y Ayacucho.

Entre las zonas previstas para las siguientes jornadas se encuentra Brasil Sur, donde los equipos darán continuidad a las intervenciones de la red.

Aunque el plan contempla extender los trabajos a otros sectores y municipios de Sucre, las autoridades no precisaron fechas para cada fase del operativo.

Cumaná / Lino Castañeda