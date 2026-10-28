Carupaneros llenaron la catedral Santa Rosa para celebrar a San José Gregorio

Carúpano, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, celebró con fervor el día de San José Gregorio Hernández, con una misa solemne en la catedral Santa Rosa, a casa llena, y que transmitió un mensaje de paz y unión entre los venezolanos.

El presbítero Jesús Villarroel, párroco de la catedral, destacó la significación de la fecha y la devoción de los carupaneros en torno al santo más popular de Venezuela.

Dijo que este 26 de octubre se recordó el primer año de su canonización ocurrida el 19 de octubre de 2025, y se celebraron varios eventos litúrgicos como una eucaristía en el Hospital Santos Aníbal Dominici junto a médicos, enfermos y pacientes.

Tambien se ofrecieron conciertos por parte de la orquesta sinfónica y los coros de niños de las organizaciones Cáritas y de Santa Rosa, en la Casa de la Caridad Santa Ana y en la catedral Santa Rosa de Lima.

Casa llena

Y es que este primer año de San José Gregorio, canonizado, congregó a un buen número de carupaneros para rendir tributo al "médico de los pobres".

La orquesta sinfónica y el coro del núcleo Bermúdez del Sistema, abrieron la celebración con el himno al santo.

Villarroel recalcó qué José Gregorio Hernández transmite un mensaje de unidad, reconciliación nacional, paz y amor para el pueblo venezolano.

Considera que en su figura se encuentra el ejemplo del amor a Dios y al prójimo, enseñando la importancia de amarse los unos a los otros.

"José Gregorio nos trae un mensaje de unidad, de reconciliación nacional, de paz, de amor para todos los venezolanos. Por eso, en él encontramos el amor a Dios y el amor al prójimo, que José Gregorio nos enseña a amarnos los unos a los otros".

Isabel Bataglinni acudió a la misa con un par de vecinas desde Playa Grande. La docente dijo que siempre le pide por la salud de los enfermos, en especial los de la familia.

Zoraida Subero, vecina del centro de Carúpano, expresó su devoción al santo le viene de familia. "Le pido mucho por muchas cosas".

Sucre / Yumelys Díaz