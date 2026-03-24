Juan Pablo Guanipa visitará Nueva Esparta en su gira nacional para impulsar la unidad opositora

El presidente de Primero Justicia en el estado Nueva Esparta, José Nicasio Narváez, informó desde Jorge Coll, municipio Maneiro, que el dirigente nacional de la tolda aurinegra, Juan Pablo Guanipa, llegará a la entidad en los próximos días como parte de una gira que lo lleva a distintos estados del país. La isla será la tercera parada de este recorrido, orientado a fortalecer el vínculo con las bases regionales.

Según explicó Narváez, el objetivo principal del encuentro es transmitir un mensaje de unidad entre las fuerzas que integran la oposición venezolana. La visita también busca reforzar la exigencia colectiva de una convocatoria a elecciones libres en el menor plazo posible, así como alinear las estrategias de los factores democráticos en la entidad.

La agenda de Guanipa en Nueva Esparta contempla una parada de carácter religioso en la Basílica de la Virgen del Valle, además de una reunión con representantes de los partidos que conforman la Plataforma Unitaria, Vente Venezuela y ABP. Los encuentros de trabajo se plantean como espacios para consolidar la ruta política común de cara a los próximos desafíos electorales.

Crecimiento de la militancia y organización territorial

En cuanto al trabajo interno, Narváez destacó la receptividad de los ciudadanos durante los recorridos municipales y señaló un aumento en la militancia que se ha sumado a través de los “Reencuentros Justicieros”. Este proceso de organización busca fortalecer la presencia del partido en los 11 municipios de Nueva Esparta, sumando voluntades interesadas en participar activamente en el cambio político.

El dirigente agregó que la meta es conformar Comités Justicieros en los cerca de 300 centros electorales del estado. Hasta ahora, el despliegue ha cubierto una parte importante del territorio, con el compromiso de robustecer la estructura organizativa para garantizar una defensa efectiva del voto.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero