Juan Pablo Guanipa recorre Nueva Esparta en exigencia de elecciones libres

El dirigente político y miembro de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, arribó al estado Nueva Esparta como parte de una gira nacional que ya ha visitado los estados Lara, Falcón y su natal Zulia. Durante su estancia en la entidad insular, el representante opositor sostendrá encuentros con ciudadanos de diversos municipios y parroquias para evaluar la situación social de la región.

Guanipa enfatizó que el objetivo central de su recorrido es organizar a la sociedad para exigir la realización de un proceso electoral con garantías. Asimismo, subrayó que Venezuela suma más de dos décadas en una búsqueda constante por restablecer la democracia, la libertad y el acceso a oportunidades de desarrollo económico.

El dirigente señaló que la recuperación del país depende de una institucionalidad sólida que hoy no existe. Afirmó que solo bajo un marco de seguridad jurídica y estado de derecho será posible atraer la inversión internacional necesaria para mejorar la calidad de vida de los venezolanos, quienes actualmente perciben ingresos insuficientes.

Guanipa denunció el colapso de los servicios públicos, especialmente en Nueva Esparta, haciendo especial énfasis en las crisis del suministro de agua y los constantes cortes eléctricos. Aseguró que estos problemas son el reflejo de una gestión que ha priorizado la permanencia en el poder sobre el bienestar ciudadano.

Como hoja de ruta hacia el cambio político, el vocero de Primero Justicia enumeró condiciones necesarias como la liberación de presos políticos, el regreso de exiliados y la renovación del Consejo Nacional Electoral. También mencionó la importancia de actualizar el registro electoral para incluir a los venezolanos en el exterior.

Guanipa reiteró el reconocimiento al liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González, tras los eventos del pasado 28 de julio. Sostuvo que la lucha por el respeto a la soberanía popular continúa siendo la prioridad, ante lo que calificó como una persecución política creciente tras el proceso electoral de 2024.

El dirigente concluyó que su presencia en Nueva Esparta busca fortalecer la esperanza de una nueva etapa histórica para el país. Aseguró que seguirán ejerciendo el derecho constitucional a la manifestación y la organización pacífica hasta lograr que la voluntad de los ciudadanos sea respetada en las instituciones.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero