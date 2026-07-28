Juan Pablo Guanipa reafirma el liderazgo de Machado y González como base innegociable ante el diálogo

Ante las conversaciones anunciadas para este sábado 1 de agosto, el dirigente político venezolano Juan Pablo Guanipa fijó posición a través de sus redes sociales, subrayando que cualquier solución a la crisis política del país debe partir del mandato popular expresado en las urnas y ratificado por la ciudadanía.

Guanipa enfatizó que los resultados de la primaria del 22 de octubre de 2023 y los comicios del 28 de julio de 2024 encarnados en el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González constituyen la “piedra angular” de cualquier negociación política.

Exigencias clave para el proceso

De esta manera, el dirigente opositor remarcó que todo diálogo debe medirse por logros concretos y verificables, e hizo un llamado a avanzar de forma prioritaria en:

-Liberación total de los presos políticos.

-Devolución de las siglas y personalidad jurídica de los partidos políticos a sus autoridades legítimas, así como la legalización de nuevas organizaciones.

-Cese inmediato de las inhabilitaciones políticas, sin exclusiones ni vetos.

-Designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que garantice un cronograma transparente para la celebración de elecciones presidenciales a la brevedad.

"La delegación que acuda a este proceso tiene la responsabilidad de actuar con firmeza, prudencia y apego irrestricto al mandato popular", aseveró Guanipa.

Respaldo institucional y aliados internacionales

Durante su pronunciamiento, Guanipa destacó el rol de la Asamblea Nacional de 2015 como un “bastión de legitimidad” y valoró el respaldo de la administración de los Estados Unidos, a quien calificó como un “aliado fundamental” en la búsqueda de la libertad de Venezuela.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse unida, firme y organizada, expresando su expectativa de que este proceso conduzca al restablecimiento de los poderes públicos y permita que María Corina Machado asuma la presidencia de la República.

Lara / El Impulso