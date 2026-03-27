Juan Pablo Guanipa: "Es de pendejos pensar en gobernaciones ahora"

El dirigente político Juan Pablo Guanipa cuestionó de forma contundente a quienes han manifestado aspiraciones a cargos de gobernadores o alcaldes en el contexto actual. Para el dirigente, cualquier postulación de este tipo carece de sentido mientras la prioridad absoluta sea la recuperación de la democracia, calificando como una actitud de "pendejos" el distraerse con agendas regionales.

Guanipa enfatizó que el objetivo central de la oposición debe ser lograr la salida de la administración actual, personificada en figuras como Delcy Rodríguez.

El dirigente señaló que desviarse de este propósito para perseguir intereses particulares en estados o municipios solo debilita la causa nacional y el deseo de cambio de los ciudadanos.

Durante su intervención, reafirmó su respaldo a María Corina Machado como la líder legítima para encabezar la ruta electoral. Criticó las voces que sugieren buscar opciones "más potables" para el sistema, calificando estas posturas como un intento de ignorar la voluntad popular expresada por los venezolanos en las urnas.

El político subrayó que la opinión del pueblo debe prevalecer por encima de los acuerdos entre partidos o las presiones externas.

Según sus palabras, el respeto a la decisión de la gente es el pilar fundamental para avanzar hacia una transición real, sin ceder ante estrategias que solo buscan atomizar a las fuerzas opositoras.

Insistió en que la dirigencia debe mantener el foco exclusivo en la transición política nacional.

Guanipa hizo un llamado a postergar cualquier otra aspiración electoral hasta que se logre el reencuanto del país con sus instituciones, dejando claro que no es momento de ambiciones personales sino de unidad nacional.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero