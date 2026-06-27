Jóvenes lideran centro de acopio en Playa Mansa

A tres días del doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio, Playa Mansa de Lechería, al norte del estado Anzoátegui, se ha convertido en un centro de acopio.

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Jóvenes de distintas profesiones y edades han unido esfuerzos para recolectar y enviar insumos necesarios a la "zona cero". La convocatoria ha sido tal, que en diferentes comunidades de la región metropolitana han surgido puntos de donación adicionales que canalizan sus envíos directamente a este punto del municipio Urbaneja.

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El centro de recolección está organizado por toldos, los cuales cuentan con carteles identificativos que señalan los insumos requeridos.

Monasterios, como se identificó uno de los voceros del centro, explicó que los productos que encabezan la lista de prioridades son pañales para bebé, comida no perecedera, insumos médicos, agua, equipos de ferretería y comida para mascotas.



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Loe Indaburo, coordinadora del centro, precisó en una breve conversación que, además de los enlatados y la comida no perecedera, es muy importante recibir pan sellado de paquete.

Los voluntarios mencionaron que las personas que quieran acercarse con sus donaciones pueden hacerlo a partir de las 7:00 am en el bulevar de Playa Mansa.

Lechería / Ismelvia Dugarte