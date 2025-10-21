Josep Borrell: la Premio Nobel de la Paz Corina Machado "merece un respeto"

El exjefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE) Josep Borrell afirmó este martes sobre la líder opositora venezolana y ganadora del último premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que "merece un respeto" por los "riesgos personales" que ha tomado en su "lucha por la democracia".

En declaraciones al canal de television de Cataluña 2Cat, de RTVE, Borrell afirmó que, con todo, no la votaría si ella fuera española, puesto que la ubicó en coordenadas ideológicas "más bien de derechas".

Desde la izquierda española se tomó con una cierta frialdad la concesión del Nobel a Machado; el propio presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, no la felicitó por el galardón y preguntado sobre este asunto en una entrevista radiofónica días pasados, señaló que respetaba, "y mucho", la labor de Machado, pero que él nunca se pronuncia ni felicita a quienes consiguen los premios Nobel.

Borrell también habló sobre el papel del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y su labor de mediación en Venezuela y afirmó que "Zapatero es una persona física e independiente que no representa a España", al tiempo que eludió explicar por qué no está de acuerdo con lo hecho por este expresidente socialista en Venezuela.

"No me ha gustado nada el modo en el que Zapatero ha actuado en Venezuela", dijo, sin entrar en más detalle.

Madrid / EFE