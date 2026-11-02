Canciller portugués: Hay cuatro connacionales presos políticos en Venezuela

El ministro de Exteriores portugués, Paulo Rangel, informó de que cuatro connacionales permanecen presos en Venezuela por razones políticas, uno de ellos bajo arresto domiciliario.

"Son cuestiones más complejas porque muchas veces las acusaciones son de delito común y, siendo acusaciones de delito común, aunque sean instrumentalizadas por razones políticas, son más difíciles que las que son específicamente políticas", afirmó el canciller.

"Pero estamos convencidos de que en estos cuatro casos son (razones) políticas", aseveró el jefe de la diplomacia portuguesa.

Confianza

El titular de Exteriores aseguró que las autoridades portuguesas "siguen acompañando" la situación y confían en avanzar con motivo de la próxima misión que acuda a Venezuela.

La Organización No Gubernamental (ONG) Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, dijo que a comienzos de octubre había 322 detenidos en el país caribeño, 31 de los cuales eran extranjeros o tenían doble nacionalidad.

El Gobierno de Venezuela niega que en el país haya presos políticos y asegura que se trata de personas detenidas por cometer delitos, una afirmación que rechazan varias organizaciones no gubernamentales y partidos políticos opositores.

Lisboa / EFE