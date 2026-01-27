Jornada social en Puerto Santo en el municipio Arismedi atendió a unos mil beneficiarios (+Fotos)

Unas mil personas fueron atendidas en una jornada social en la Comuna Agropesquera Artesanal Puerto Santo, en el municipio Arismendi del estado Sucre.

La acción, para los habitantes de la comuna pesquera fue ejecutada bajo la articulación de la Gobernadora del estado Sucre y la Alcaldía del municipio Arismendi.

El mandatario local, José Guerra, informó que el éxito de estas acciones de gobierno se logran con la unión de distintas instituciones nacionales, regionales y municipales, entre las cuales mencionó a las misiones y grandes misiones, al personal del Hospital Pedro Rafael Figallo, Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC), Guardia Nacional Bolivariana, Milicia Bolivariana, Registro Civil, el Instituto Municipal para el Bienestar Social de Arismendi (Imbisa), entre otros entes.

Los habitantes de la zona accedieron a servicios gratuitos como consultas médicas, atención directa del 1x10 del buen gobierno, nutrición, gestión y registro civil.

Acciones

Se ejecutó la siembra de árboles, venta de combos alimenticios a menor costo, recreación, estética, asesoría en materia de protección a niños, niñas y adolescentes, orientación a la mujer y a la familia, entrega de pañales y vitaminas para pacientes en condición de cama, inmunización, entre otros, escaneo en el sistema patria, pinta caritas, captación de adultos mayores, entre otros servicios.

Guerra remarcó que la acción reafirma el compromiso de llevar la atención directa y eficiente al pueblo, fortaleciendo el tejido social en el municipio Arismendi.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano