Jornada del campo soberano benefició a 2.930 familias en El Morro del municipio Arismendi

Unas 2 mil 930 familias de la parroquia El Morro, municipio Arismendi del estado Sucre, se beneficiaron con una jornada del campo soberano.

La acción fue un esfuerzo conjunto entre el ministerio de Alimentación y el apoyo de la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal), bajo la supervisión directa de Subdiel Calzadilla, representante estatal del ente, quien reafirmó el compromiso de la institución para llevar proteínas y productos de la cesta básica directamente a los hogares más vulnerables.

Respaldo

La acción también fue respaldada por la gestión municipal, a través del Instituto Municipal de Comunas y la coordinación municipal del ministerio de Alimentación, entre otros organismos.

Las estructuras de base, conformadas por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap);así como militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) lideraron la distribución y el censo previo para garantizar la transparencia del proceso.

Sucre / Corresponsalía