Acusan a Alex Saab de lavado de dinero en una corte de Miami tras su deportación

El exministro del Gobierno venezolano y empresario colombiano, Alex Saab, señalado en EE.UU. como «testaferro» del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, se presentó este lunes en una corte federal de Miami, en la que enfrentará cargos de lavado de dinero, tras su deportación del sábado desde ese país.

Saab, de 54 años y quien ya había sido procesado penalmente en Estados Unidos, fue acusado este lunes por el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Vestido con un overol marrón, Saab, considerado un estrecho aliado de Maduro, ya había recibido una acusación previamente en Estados Unidos de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales y de actuar como presunto testaferro del líder chavista.

El sábado el Gobierno de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, informó de la deportación de Saab por «la comisión de diversos delitos en Estados Unidos».

Sin posibilidad de fianza

Saab, quien llegó a Miami la noche del sábado al aeropuerto de Opa-locka, quedará detenido sin posibilidad de fianza hasta el próximo 24 de junio, según dijo durante la corta audiencia la jueza Marty Fulgueira Elfenbein.

Nacido Colombia y de origen libanés, Saab ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero resultó liberado en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a ese país, donde lo nombraron ministro de Industrias y Producción Nacional.

Al empresario lo habían detenido en Cabo Verde en 2020 y luego lo extraditaron a Estados Unidos, pero el juicio nunca se llevó a cabo.

La deportación de Saab se produce en el marco del acercamiento entre los gobiernos de Washington y Caracas, a cargo de Delcy Rodríguez, desde la operación estadounidense que depuso a Maduro el pasado 3 de enero y lo llevó a Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico.

El Gobierno de Venezuela defendió este lunes la deportación a Estados Unidos de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, al argumentar que se trata de una decisión basada en los intereses del país y señaló que el empresario tiene nacionalidad colombiana y no venezolana.

Palabras de Rodríguez

«Cualquier decisión que asuma el Gobierno nacional lo hará por un interés, que es el interés de Venezuela (…) no hay otra consideración. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre los Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab», dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez en transmisión del canal estatal VTV.

La mandataria, que en 2023 celebró el regreso de Saab como una victoria para el Gobierno venezolano tras unas negociaciones entre Estados Unidos y el país suramericano, indicó que la deportación del empresario fue «una medida administrativa (…) justificada en los intereses nacionales».

Previamente, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, indicó que Saab cometió «fraudes de todo tipo», y señaló que su deportación a Estados Unidos se dio porque no es ciudadano venezolano.

«Cuando se le preguntó el numero de cédula dijo: ‘no me acuerdo’ (…) y a raíz de eso, bueno, una cantidad de fraudes al Estado venezolano están siendo igualmente investigados y cuando hablo de fraudes, hablo de fraudes de todo tipo'», explicó Cabello en la rueda de prensa semanal del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Asimismo, dijo que la decisión también tiene base en lo establecido en el artículo 271 de la Constitución venezolana que indica que «en ningún caso podá ser negada la deportación de extranjeros responsables de los delitos de legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hecho contra el patrimonio público de otros Estado y contra de los derechos humanos».

Realidad

Cabello dijo que de acuerdo con organismos de inteligencia estadounidenses y según el abogado de Saab, el empresario había incumplido unos acuerdos.

«Nosotros hicimos lo que nos corresponde, ahora quiero dejar constancia que no es venezolano, no es venezolano, no hay ningún documento que sustente que sea venezolano», insistió.

Miami / EFE