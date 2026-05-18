Carlos Milano iguala a Heissler Guillent como los venezolanos con más títulos en clubes

Cuando, en su condición de capitán del equipo Universidad de Concepción (UDEC), recibió el trofeo que lo acreditaba como campeón de la Copa Chile de Básquet, tras vencer 80-74 en la final a Español de Osorno; Carlos Milano (Miranda, 1985) desconocía dos hitos en su carrera: había igualado al base Heissler Guillent como el venezolano con más títulos de clubes y había superado al carupanero Juan Fontena como el máximo rebotero en la historia de la liga austral.

“Este nuevo título es muy importante para nosotros porque lo gané sin mis dos mejores amigos: Diego Silva y Sebastián Carrasco”, confesó emocionado Milano, en referencia a los dos bases de la selección chilena de básquetbol, que se fueron a Paraguay y a Argentina, respectivamente, a continuar sus fructíferas carreras.

“No fue fácil reemplazarlos y fue un golpe duro para nosotros como equipo, porque somos como una familia. Por una parte nos contenta que puedan seguir creciendo como profesionales. El técnico (uruguayo Santiago Gómez) le dio la responsabilidad a (Francisco) Saravia (joven de 18 años), que hizo un gran trabajo, y luego con la llegada (del uruguayo) Juan Durán y de (Eugenio) Luzcando pudimos cumplir el objetivo para estar hoy celebrando”.

LA-Eres capitán de esta dinastía. Ahora con 14 títulos (13 con UDEC y uno con Trotamundos de Carabobo) igualaste a Guillent como el venezolano con más títulos en clubes y, además, superaste a Fontena como rebotero histórico de la Copa Chile. Se dice rápido.

CM-Orgulloso y feliz. Hay un poco de todo. Hay que ser dedicado, tener disciplina, contar con suerte de estar sano y de pertenecer a un equipo ganador. Haber superado a Fontena (483 contra 482) es impresionante, me da mucha alegría que seamos dos compatriotas quienes estemos en lo más alto en ese renglón. Asumo todo esto con mucha humildad.

Milano: Concepción, mi lugar en el mundo

En la final de la cita copera, disputada en el gimnasio Ufro de Temuco entre los líderes de las conferencias Centro y Sur de la Liga Nacional, el alero Stephen Maxwell, con 28 puntos, fue el principal protagonista del cetro. Cuando la UDEC extremó la defensa y necesitaba proteger su tablero, echó mano de Milano, quien en 4:33 minutos de acción capturó un par de rebotes.

“Se nos había escapado tres veces, así que asumimos esta final como algo personal… Y lo logramos”, reveló el mirandino.

LA-Como capitán de esta dinastía, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Miras atrás? ¿Recuerdas cuando eras niño y vendías las hallacas de tu abuela en Curiepe? ¿Cuando comenzaste en el beisbol? ¿Cuando buscaste oportunidades en el básquet venezolano?

CM-(Emocionado, respira y se toma unos segundos para responder). Sólo le doy gracias a mi Dios querido por traerme hasta aquí. A él le dedico todo esto. Y también a mi familia, que no han dejado de apoyarme y de ser mi inspiración a pesar de miles de kilómetros de distancia.

LA-¿Qué significan para ti Concepción como ciudad y la UDEC como equipo?

CM-En esta ciudad, en la que he vivido tantas alegrías, me siento… Mejor imposible. Salir a la calle y que te reconozcan, que se identifiquen contigo por todos estos títulos, te lo agradezcan… Y en cuanto a la Universidad de Concepción… No me canso de agradecerles. Esta es mi casa. Por eso salgo a dar lo mejor en cada minuto que juego, para retribuirle todo lo que me han dado. Este equipo es mi familia y ojalá me pueda retirar aquí como penquista.

Más respuestas

LA-Comienzan las semifinales de Liga. ¿Cómo mantener la ambición como equipo después de haber ganado tanto?

CM-Manteniendo la humildad. Estamos bien, trabajando duro sin importar el rival y manteniendo el foco. La madurez del grupo facilita que se deje atrás rápido todo lo que se ha ganado para enfocarnos en lo que viene.

LA-¿Y ahora qué viene para Milano?

CM-Lo que viene son las semifinales. Soy un agradecido, por eso mi gratitud a los hinchas de la UDEC, que nos apoyan sin descanso en cualquier cancha donde juguemos. Ojalá se mantenga ese aliento para el equipo, en las buenas y en las malas, unidos todos con el objetivo de llevar a este equipo a lo mejor.

Para Milano también viene la posibilidad de retomar su carrera de Pedagogía en Educación Física y la meta de un nuevo cetro que lo convierta en el rey solitario de los títulos en el baloncesto venezolano.

Santiago / León Aguilar