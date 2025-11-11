Jornada de trámites para cacaoteros de Paria por parte de la Sunagro se extendió hasta el miércoles

La Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria de Venezuela (Sunagro) extendió la jornada de registro de productores de cacao de la zona de Paria del estado Sucre, hasta el día miércoles 12 de noviembre.

La decisión se tomó debido al alto volumen de solicitantes de la región, que se han acercado a las instalaciones de la Fundación Pablo Prosperi en Carúpano para realizar los trámites.

Además, hay productores cuyo proceso ha quedado a la mitad debido a que les falta un requisito, por lo cual se les dio la oportunidad de presentarlo en la extensión.

Acción

En la acción colaboran la Asociación de Productores de Cacao de Venezuela (Asoprocave), la Cámara de Comercio e Industria de Bermúdez y la Fundación Prosperi.

Los productores cacaoteros deben presentar carta agraria o un aval del consejo comunal del sector donde tiene su unidad de producción, un número telefónico, el Registro de Información Fiscal (RIF) y un correo electrónico.

El registro permite a los productores obtener su código y guía, para cruzar alcabalas entres municipio y facilitar las gestiones de negocio en el sector.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano