Jornada de atención integral de Insotranz benefició a más de 350 personas en Valle Guanape

Con el objetivo de fortalecer el bienestar social del gremio transportista, el Instituto Socialista de Transporte de Anzoátegui (Insotranz) realizó una jornada de atención integral en el municipio Carvajal del estado Anzoátegui, que benefició directamente a más de 350 personas.

El presidente de Insotranz, Jesús González, sostuvo que estas acciones responden a las políticas sociales promovidas por el gobernador del estado, Luis José Marcano, y la secretaria de Gobierno, Katiuska Homsi.

“Seguiremos de la mano con las comunidades, apoyando al gremio de transporte y a los habitantes de cada municipio que visitaremos. Es una labor mancomunada gracias al Gobierno Bolivariano de Anzoátegui”, afirmó.

Durante la jornada, que contó con el apoyo de la alcaldesa Elba Chafardet, se desplegó un amplio operativo médico con consultas en medicina interna y familiar, pediatría, odontología y optometría, además de servicios de inmunización, nutrición y dietética. La atención se extendió no solo a transportistas y sus familiares, sino también a habitantes de la comunidad.

La actividad incluyó además asesoría legal y técnica sobre responsabilidad civil vehicular, así como la venta crediticia de insumos para el sector transporte. Estos espacios permitieron atender requerimientos operativos del gremio y ofrecer orientación directa a conductores y líneas del municipio.

Como incentivo a la participación, se anunció la Gran Rifa Triple Fácil en alianza con la Lotería de Anzoátegui, que contempla premios dirigidos a conductores y organizaciones de transporte. Desde Insotranz se reiteró que estas jornadas continuarán recorriendo los municipios del estado para ampliar la cobertura de atención integral al sector y a las comunidades.

Carvajal / Redacción web