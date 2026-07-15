Jorge Rodríguez: diputados cederán 200 apartamentos de Fuerte Tiuna a familias damnificadas por terremotos

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este martes que 200 apartamentos ubicados en Fuerte Tiuna serán destinados a familias que perdieron sus viviendas tras el doble sismo registrado el pasado 24 de junio.

La información fue anunciada durante la sesión ordinaria del Parlamento, realizada en los espacios de La Carlota debido a los daños ocasionados en el Palacio Federal Legislativo por los movimientos telúricos.

Rodríguez explicó que los inmuebles estaban asignados para el uso de los diputados electos para el período legislativo 2021-2025, pero que los propios parlamentarios decidieron cederlos como una medida para atender la emergencia habitacional generada por los terremotos.

“Fueron los diputados quienes tomaron la decisión de poner a disposición estos apartamentos para las familias afectadas”, señaló el presidente de la AN durante la sesión.

Asimismo, indicó que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizará esta semana la entrega formal de los primeros apartamentos a las personas damnificadas.

Caracas / Redacción web