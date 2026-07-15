Inameh prevé lluvias dispersas y chubascos en varias regiones del país este 15 de julio

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que durante la madrugada y la mañana de este miércoles 15 de julio predominarán condiciones meteorológicas estables, con cielo parcialmente nublado y zonas despejadas en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, se estiman precipitaciones de intensidad variable en áreas de Delta Amacuro, el norte de la Guayana Esequiba, el oeste de Bolívar, Amazonas, los Llanos Occidentales, el piedemonte andino y el lago de Maracaibo. También podrían registrarse lloviznas dispersas al este de Sucre, Miranda y Falcón.

Para la tarde y noche, el organismo prevé áreas nubladas con lluvias o chubascos y actividad eléctrica ocasional en el norte de la Guayana Esequiba, Amazonas, los Llanos Occidentales, los Andes y el sur del Zulia. Asimismo, se espera la formación de nubes estratiformes con lluvias o lloviznas en Delta Amacuro, Monagas, Bolívar, la región Central, Yaracuy y Lara. El resto del país mantendrá nubosidad parcial con intervalos despejados.

En la Región Central y Capital, que incluye Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital, se espera cielo parcialmente nublado en la mañana, con algunas zonas cubiertas hacia el este y en sectores montañosos. Después del mediodía podrían presentarse lluvias o lloviznas aisladas en las montañas de Miranda.

Para la Región Oriental, integrada por Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro, el pronóstico indica cielo de parcial a nublado durante la mañana con lluvias dispersas. En horas de la tarde y noche persistirá la nubosidad parcial con precipitaciones aisladas, especialmente al sur de Monagas y Delta Amacuro.

En los Llanos Occidentales, conformados por Portuguesa, Barinas y Apure, se prevé cielo nublado con precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de actividad tormentosa. Condiciones similares se esperan en la Región Zuliana, donde las lluvias más intensas podrían registrarse sobre el lago de Maracaibo.

El Inameh señaló además que en Amazonas, Bolívar y la Guayana Esequiba se mantendrá cielo mayormente nublado con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas durante el período. En las Dependencias Federales, incluyendo Los Roques, La Orchila e Isla de Aves, predominará nubosidad fragmentada en la mañana y cielo parcialmente nublado en la tarde, con bajas probabilidades de lluvia.

Caracas / Redacción web