María Corina Machado y Edmundo González convocan a partidos para discutir agenda anunciada por la AN de 2015

Los líderes políticos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia convocaron a un encuentro con los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y las demás organizaciones que suscribieron el Manifiesto de Panamá para conocer el alcance de la "agenda de trabajo conjunta" anunciada este martes por integrantes de la Asamblea Nacional de 2015 y su presidenta, Dinorah Figuera.

De acuerdo con un comunicado, la reunión se realizará este miércoles y tendrá como propósito recopilar información sobre el acuerdo difundido en redes sociales, así como definir una posición pública al respecto.

Machado y González señalaron que el encuentro permitirá evaluar el contenido de la propuesta presentada por los miembros del Parlamento de 2015 antes de fijar una postura conjunta.

En el comunicado, ambos dirigentes ratificaron que "el centro de cualquier acuerdo y decisión debe ser la urgencia de la gente" y aseguraron que abogarán por "el respeto del mandato popular de los venezolanos".

Caracas / Redacción web