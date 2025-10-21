Jorge Rodríguez anunció reunión de diputados del Caribe ante "agresión" de EE.UU

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, anunció este martes que, en "los próximos días" -sin especificar cuándo-, se celebrará en el país un encuentro de diputados del Caribe, ante lo que el oficialismo denuncia como la "agresión" de EE.UU., en referencia a su despliegue militar en esta región.

"El encuentro parlamentario del gran Caribe está previsto para que se realice en los próximos días", dijo el diputado en una sesión de la AN transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Por su parte, la segunda vicepresidenta del Legislativo, la también chavista América Pérez, previó que ese encuentro con "sede en Venezuela" sea un espacio para que "todos los parlamentarios y parlamentarias" de la región debatan sobre "la amenaza" contra "los países del Caribe".

"No solamente es contra Venezuela, es con los países del Caribe, es con los pueblos libres, es en contra de la democracia, es en contra de la soberanía, es en contra de la autodeterminación de todos los países de América Latina que hoy, con mucha fuerza, dicen que no son patio trasero de nadie, que somos naciones libres, soberanas e independientes", expresó.

La diputada hizo un balance del denominado Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz instalado el 16 de septiembre de este año, desde cuando, señaló, se han activado grupos regionales y sectoriales a fin de discutir acciones en los ámbitos jurídico, político, diplomático y económico para hacer frente a la que señaló como una "agresión".

"Este consejo (…) da un paso importante hacia la consolidación de una gran ofensiva por la paz, pero se mantiene en agenda permanente y seguiremos nosotros desde la Asamblea Nacional (…) en cada lugar elevando la voz por lo más sagrado, que es la paz y la soberanía de Venezuela", agregó.

El pasado 15 de octubre, Jorge Rodríguez informó que el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz promoverá que se "establezcan responsabilidades de carácter penal" contra EE.UU. por sus "amenazas y agresiones", como parte de un conjunto de propuestas en defensa del país recogidas en un documento entregado al mandatario Nicolás Maduro.

El texto incluye igualmente una reunión en Venezuela de parlamentarios de todo el Caribe para "insistir en la declaración" de esta región como una zona de paz.

