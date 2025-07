Joao Pedro: "Mi sueño siempre fue jugar para un equipo grande, por eso vine al Chelsea"

El brasileño Joao Pedro, nuevo fichaje del Chelsea y que debutó solo dos días después de hacer oficial su incorporación, aseguró que su "sueño" era llegar a un club de la importancia de los 'Blues'.

"El Chelsea es un equipo grande y mi sueño siempre fue jugar para un equipo grande y ganar trofeos. El Chelsea tiene un gran equipo, un joven equipo, y por eso vine aquí", afirmó a los medios tras convertir un doblete en la semifinal que Chelsea le ganó 2-0 a Fluminense en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

El conjunto dirigido por Enzo Maresca contó con Joao Pedro desde hace pocos días, luego de completarse la llegada exprés del atleta que estaba disfrutando del verano en su país. Su fichaje por el Chelsea se anunció el 2 de julio, se incorporó de inmediato a la concentración de Estados Unidos. y ya el 4 de julio tuvo minutos contra el Palmeiras en los cuartos de final, antes de su brillante actuación contra el Flu del pasado martes, cuando no celebró sus goles por respeto a la oncena carioca donde se formó.

Refelxión

"Estaba de vacaciones pero siempre entreno durante mis vacaciones. Si voy a ser titular o no (el domingo contra el París Saint Germain -PSG-), esa no es mi decisión. Pero intento mejorar para estar listo por si Enzo (Maresca) me necesita", afirmó.

El joven afirmó que Maresca es un entrenador "muy bueno y muy inteligente" y apuntó que "intenta hacer el juego fácil" para sus jugadores.

Por último, Joao Pedro habló sobre el Fluminense, el club en el que inició su carrera en el fútbol antes de dar el salto a Europa.

"Pasé muchos años ahí, crecí ahí. Creo que fue una experiencia increíble para mí", argumentó.

Nueva York / EFE