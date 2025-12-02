Izquierda opositora aboga por transición en Venezuela sin intervención de Estados Unidos

Un sector alineado con la izquierda en Venezuela, pero opositor al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, abogó este martes por una transición política en el país sin intervención de EE.UU., en momentos de tensión por el despliegue aeronaval ordenado por Donald Trump en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas.

Durante el foro 'Negociación Trump-Maduro: ¿a quién beneficia?', organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, Andrés Caleca, candidato a las primarias opositoras en 2023 y dirigente del partido Movimiento por Venezuela (MPV), planteó a EFE "la necesidad impostergable" de que el país asuma una "transición política ordenada y en paz".

En este sentido, propuso "un gran acuerdo nacional" que permita una "salida política" al considerar que Venezuela está en un "empate catastrófico" provocado, explicó, por un Gobierno "incapaz de gobernar" y una oposición que no ha sido capaz de "cobrar la victoria que obtuvo hace un año", en referencia a las presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la reelección de Maduro, un resultado que la mayor coalición opositora denuncia como fraudulento.

"La oposición se inmovilizó como consecuencia de la represión, que ha sido feroz, pero también por el desconcierto estratégico. Nosotros proponemos un amplio movimiento social y político entre todos para poder forzar a una transición", señaló el opositor del MPV, quien dijo que el papel de los partidos políticos es organizar esa movilización.

Opinión

A juicio de Caleca, también expresidente del CNE, esta transición sería un acuerdo entre "todas las fuerzas opositoras" y "sectores del Gobierno", y argumentó que "no hay manera de hacer una transición si no hay sectores de la coalición dominante que estén dispuestos a hacerla".

"No hay otro camino. El otro camino es matarnos o que haya una invasión extranjera. Nosotros no queremos ninguna de las dos cosas", concluyó.

Por su parte, la activista del Partido Comunista de Venezuela (PCV), intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, Neirlay Andrade declaró a EFE que la salida del "conflicto político" en Venezuela no es "la democracia llegando en un portaaviones", en referencia al despliegue militar que dispuso EE.UU. en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Maduro denuncia como un intento de propiciar un cambio de régimen.

Andrade explicó que el PCV no se alinea con los "dos polos" que ejercen la hegemonía de la "disputa política" en Venezuela, en alusión al Gobierno de Maduro y a la oposición que lidera María Corina Machado, y apostó por una transición mediante la celebración de otras presidenciales con un nuevo CNE, así como la excarcelación de los presos políticos y la recuperación de los derechos laborales.

"Exigimos que el Gobierno haga un giro en su política. Se necesitan gestos, medidas de urgencia, que puedan generar un piso mínimo para que las organizaciones políticas podamos transitar hacia una hoja política en común para salir de esta crisis", manifestó la líder del PCV.

Otra voz

Durante el foro, Antonio González, activista de derechos humanos, aseguró que entre los intereses de Estados Unidos está "salir de Gobiernos hostiles, como el de Venezuela" y apropiarse de los recursos venezolanos, como el petróleo, argumento que también esgrime Maduro y varios funcionarios del chavismo al referirse a la movilización militar estadounidense.

"En la agenda de Trump está el cambio de régimen, la democracia y los derechos humanos, que se ponen como una misma cosa, pero no son una misma cosa", sostuvo González.

Washington / EFE