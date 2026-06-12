Venezuela denuncia nuevo derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago

El Gobierno de Venezuela denunció este viernes un nuevo derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago, un hecho que, según indicó en un comunicado oficial, fue confirmado mediante imágenes satelitales y representa una amenaza para los ecosistemas marinos, la actividad pesquera y las comunidades costeras del país.

De acuerdo con el texto difundido, el incidente supera en magnitud al derrame registrado en mayo y evidencia el desplazamiento de contaminantes hacia aguas venezolanas. Ante esta situación, los organismos competentes activaron protocolos de monitoreo y mitigación para proteger las zonas afectadas.

“Este evento supera en magnitud al ocurrido en mayo y confirma el desplazamiento de contaminantes hacia aguas venezolanas, con riesgos para los ecosistemas marinos, la actividad pesquera y las comunidades costeras”, señala el comunicado.

Asimismo, Venezuela exigió al Gobierno de Trinidad y Tobago asumir plenamente su responsabilidad y adoptar medidas inmediatas para evitar nuevos incidentes. También pidió transparencia sobre las causas, el alcance y las consecuencias del derrame.

El Ejecutivo venezolano advirtió que se reserva el derecho de acudir a instancias internacionales para determinar responsabilidades y exigir compensaciones por los daños ocasionados. “Se reserva las acciones correspondientes ante las instancias internacionales competentes para determinar responsabilidades, exigir las compensaciones a que hubiere lugar y prevenir la repetición de hechos similares”, indica el documento.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la protección del ambiente, la vida y la defensa de los espacios marinos del país.

Caracas / Redacción web