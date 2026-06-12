Sinvema insta a las autoridades a brindarle mayor atención a las infraestructuras educativas en Anzoátegui 

La presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en el estado Anzoátegui, Maira Marín, elevó su voz este viernes para solicitarle a las autoridades que brinden mayor atención a las infraestructuras educativas.

Y es que, a juicio de la representante gremial, con la llegada de la temporada de lluvias se empezaron a visibilizar más las fallas que presentan algunas, especialmente en los techos.

"De los 1.374 planteles que hay en el estado, la mayoría de ellos está como estamos los maestros: en crisis. Seguimos haciéndole el llamado a las autoridades para que atiendan las necesidades que presentan, porque con el tema de las lluvias se visualizan más y pueden detonar en situaciones no deseadas", expresó.

Como uno de los ejemplos, mencionó la Escuela Básica José Desiderio Trías, ubicada en Onoto, municipio Juan Manuel Cajigal.

De acuerdo con Marín, esta institución tiene en los pasillos un techo de tabelones que, al parecer, se está deteriorando y la comunidad educativa siente temor de que se caiga.

Además de esto, mencionó que esta escuela presenta otro tipo de problemas, como las malas condiciones de los baños.

"Esas son las cosas que uno quisiera que las autoridades atendieran de manera inmediata, que aprovechen el periodo de vacaciones para hacer los mantenimientos correctivos a la infraestructura escolar", indicó.

Oeste

Por otro lado, señaló las condiciones en las que se encuentra la Escuela Ezequiel Zamora del municipio Fernando De Peñalver, en la zona oeste de la entidad.

"Está en estado deplorable y con las lluvias se pone peor. Así hay cientos de escuelas en el estado Anzoátegui, sin ser atendidas. Ratificamos el llamado al gobernador Luis Marcano a dar respuesta a las emergencias que se están presentando con la infraestructura escolar", dijo Marín.

Agregó que cuando se mojan los salones, también corren el riesgo de que se dañe el material educativo e inmobiliario.

Barcelona / Elisa Gómez