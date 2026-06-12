Reactivan pozo de agua en El Tigre tras dos meses sin funcionar

Tras cumplir aproximadamente dos meses fuera de funcionamiento por el daño de la bomba, este jueves, 11 de junio, fue reactivado el pozo de agua, que se ubica detrás del Complejo Cultural Simón Rodríguez, y abastece a buena parte del sector Pueblo Nuevo Sur de El Tigre, estado Anzoátegui.

Para la rehabilitación, a cargo de la alcaldía, en alianza con la gobernación del estado y la Hidrológica de Venezuela (Hidroven), se sustituyó el equipo de 50 HP por uno de 75 HP.

El mandatario local, Alberto Gago, precisó que el sistema cuenta con una capacidad de 40 litros de agua por segundo, para el suministro de 1.160 hogares, que permanecían afectados por la sequía.

La lucha comunitaria

Durante la etapa de contingencia, a través de El Tiempo y otros medios de comunicación, la comunidad hizo diferentes llamados a las autoridades para que solventaran el problema.

Es de recordar que las familias se vieron obligadas a cargar agua desde tomas vecinas, pagar a cisterneros y hasta trasnocharse para succionar el líquido con bombas.

Los vecinos agradecieron esta acción y esperan que el acuífero supere la fase de prueba. Recalcaron que tan solo en este año 2026 registraron dos averías en el sistema de bombeo. La última bomba solo sirvió un mes.

El Tigre / Damary Díaz