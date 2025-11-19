IV Encuentro Regional de Prevención del Embarazo a Temprana Edad en Carúpano congregó a unos 300 participantes

La sala de teatro del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, en el estado Sucre, congregó este martes 18 de noviembre a unos 300 asistentes al Cuarto Encuentro Regional de Prevención del Embarazo e Infecciones de Transmisión Sexual a Temprana Edad.

El evento fue organizado por EJ Figuera Consultores, un ente que se encarga de la elaboración de proyectos preventivos en salud y el Ateneo de Carúpano.

Emilio Figuera, vocero de EJ, explicó que el evento se realizó con la finalidad de dar pauta de prevención del embarazo a temprana edad, tomando en cuenta todos los puntos de vista posibles, tal es el caso del ginecobstétrico, el psicológico, el social, el jurídico y el de las redes sociales, debido al incremento considerable del impacto de estas plataformas en las cifras que se manejan.

Programa

Entre los ponentes estaban el médico gineco obstetra Jorge Rivas, de la Maternidad Candelaria García; la psicóloga Carolina Hernández; la exjuez de adolescentes Mary Sandra Cañizales, voceros de la Organización No Gubernamental (ONG) Tinta Violeta, entre otros.

Figuera precisó que la acción congregó a unos 300 participantes de unas 30 instituciones del municipio, entre estudiantes y funcionarios.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano