Israel mata a ocho gazatíes y hiere a otros 60, según Sanidad

Ocho palestinos murieron y otros 61 resultaron heridos en ataques perpetrados por el Ejército de Israel en la Franja de Gaza, lo que eleva el total de fallecidos desde hace dos años a 67.183, informó hoy el Ministerio de Sanidad del enclave.

Fuentes médicas identificaron a EFE seis de los fallecidos: tres en un bombardeo en el barrio de Sabra de la ciudad de Gaza (norte), un niño en un ataque aéreo en la calle 5 de Jan Yunis (sur), un gazatí cerca de Rafah (sur) y otro más en la zona de Batin al Samin, cerca de esta ciudad sureña.

Además, otros dos cadáveres fueron recuperados en lugares de difícil acceso (que podrían haber perdido la vida antes del miércoles) y llevados a hospitales en la Franja.

El total de heridos aumentó a 168.841 desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel comenzó su represalia tras el ataque del las milicias del enclave contra su territorio, en el que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a 251.

Realidad

Sanidad apuntó que ningún gazatí falleció el martes mientras aguardaba el reparto de ayuda humanitaria, pero que sí que hubo once heridos.

Tropas israelíes suelen atacar a quienes acuden en busca de alimento en los puntos de reparto estadounidenses o cerca de los puestos militares en las carreteras y ya son más de 2.600 los muertos en estas circunstancias desde mayo.

La frecuencia de los incesantes bombardeos israelíes de los últimos dos años se ha reducido estos días, en el marco de las negociaciones indirectas de Sharm al Sheij (Egipto) entre Hamás e Israel, con el país anfitrión, Catar y Estados Unidos como mediadores.

Aunque la Franja lleva tres madrugadas sin registrar muertes, durante el día sí hay víctimas mortales y los ataques israelíes con el objetivo de destruir infraestructuras y viviendas en el enclave no han cesado, según fuentes locales.

Gaza / EFE