Israel envía nuevas órdenes de desplazamiento ante el inminente ataque en la ciudad de Gaza

El Ejército israelí ha enviado nuevas órdenes de desplazamiento forzoso a los residentes de varios barrios en la ciudad de Gaza ante el inminente ataque que planea contra un edificio que contiene "presencia de infraestructura de Hamás", informó su portavoz en árabe, Avichay Adraee.

"Aviso urgente a los residentes de la ciudad de Gaza en los bloques 726, 727 784, 786 y específicamente en el edificio Al Ruya marcado en rojo y las tiendas de campaña adyacentes, ubicadas en la intersección de Beirut y la calle de la Universidad de los Estados Árabes", escribió el Ejército en su cuenta de X.

Estas nuevas órdenes llegan después de que a primera hora de este sábado el Ejército anunciara el establecimiento de una nueva "zona humanitaria" en Jan Yunis, en el sur de la Franja», para los expulsados del norte, pese a que ya está abarrotada de gazatíes.

"Residentes de (ciudad de) Gaza, no presten atención a las afirmaciones de Hamás, aprovechen la oportunidad para trasladarse a la zona humanitaria lo antes posible y únanse a los miles que ya se han trasladado allí en los últimos días y semanas", escribió también Adraee.

Ayer, además, el Ejército ya había advertido de que iba a poner en marcha una campaña de bombardeos aéreos contra los últimos edificios que queden en pie en la capital gazatí.

El canal israelí 14 informó en las últimas horas que ante la intensificación de la ofensiva israelí en el norte estaba evaluando trasladar a los rehenes que tiene en ciudad de Gaza a otros puntos del enclave palestino.

Israel confirma haber bombardeado otro edificio de gran altura

El Ejército israelí confirmó haber bombardeado otro edificio de gran altura en ciudad de Gaza asegurando que era "utilizado por Hamás".

"Terroristas de Hamás instalaron equipos de inteligencia y establecieron puestos de observación en el edificio para monitorear la ubicación de las tropas en la zona", recoge un comunicado castrense.

En la nota, el Ejército asegura que el grupo palestino también había "establecido infraestructura subterránea junto al edificio".

Se trata del segundo edificio de gran altura que el Ejército ha bombardeado en ciudad de Gaza en las últimas 24 horas en medio de una nueva campaña de ataques aéreos con la que buscan derruir los últimos que quedan en pie antes de hacerse con el control total de la urbe.

A lo largo de estos casi dos años de ofensiva en Gaza, Israel ha venido usando el mismo argumento para bombardear escuelas, refugios, tiendas de campaña, clínicas, hospitales y puntos de distribución de comida: la presencia de "infraestructura terrorista" de Hamás, en la mayoría de los casos sin aportar pruebas.

Asimismo, desde octubre de 2023 el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha vetado la entrada de la prensa extranjera a la Franja de Gaza además de haber asesinado a centenares de periodistas gazatíes.

Hamás: Israel busca "destruir completamente" ciudad de Gaza

La organización islamista Hamás denunció este sábado que Israel busca "destruir completamente" la ciudad de Gaza en referencia a los últimos bombardeos lanzados contra al menos dos edificios de gran altura que han quedado derruidos.

"Advertimos que la continuación de estos crímenes tiene como objetivo destruir completamente la ciudad de Gaza e imponer el desplazamiento forzado generalizado a sus residentes, lo que constituye un crimen sin precedentes en la historia moderna", indica el grupo islamista en un comunicado.

Hamás desmiente la tesis de Israel y considera que "atacar torres residenciales repletas de desplazados" les "sirve de tapadera" para seguir perpetrando "crímenes de guerra en toda regla que constituyen un genocidio".

Jerusalén / EFE