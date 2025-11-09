Isadora Figueroa, la hija de Chayanne, vive «el sueño» de su vida al lanzar su primer álbum

Isadora Sofía Figueroa, hija de Chayanne, afirma a EFE que está viviendo «el sueño» de su vida con el lanzamiento de su primer álbum ‘La Isla’, donde plasma su dualidad alegre y sentimental y su esencia con diversos ritmos musicales.

«Estoy dando las gracias todos los días porque estoy viviendo el sueño de mi vida. Me estoy presentando por todo lo que soy, sin esconder nada, como desnudándome completamente en frente del público, metafóricamente», explica la joven de 24 años, que está nominada a ‘Mejor Nuevo Artista’, en los Latin Grammy.

Figueroa, nacida en Florida y que ha crecido rodeada de música, asegura que para ella es especial poder compartir sus emociones con el público y dividió este disco compuesto de 13 temas en dos partes, Sol y Luna, para mostrar su cara alegre y su lado más introspectivo.

«Quise dividirlo en el lado Sol y en el lado Luna porque yo he sentido que yo siempre también he tenido como esa dualidad, en donde soy súper alegre, y de fiesta, y de amor, y de brillo, pero también tengo un lado muy sentimental, y soy muy emocional», confiesa la artista que, además de su padre, tiene como referentes a Celia Cruz, Rihanna o a Marc Anthony, entre otros.

«A mí me encanta coleccionar vinilos como que sentir, tocar, ver la música en arte, lo veo como un arte. Entonces, poder crear mi mundo con mi sonido y ponerlo dentro de este disco, en donde yo hoy por hoy puedo decir, esta es Isadora, sónicamente así», precisa Figueroa.

Un álbum bilingüe y con ritmos variados

La cantante describe el disco como «muy especial» porque refleja los mundos, el estadounidense y el latinoamericano, que le han influenciado en su vida.

«Tengo dos canciones en inglés, porque yo sentía que si voy a ser honesta completamente, también tengo que ser honesta de poner los sonidos con los que crecí, y eso incluye el sonido de Puerto Rico, de Venezuela, y también un poquito de aquí, de Miami», cuenta la artista, que se siente 100 % puertorriqueña, venezolana, italiana y de Miami.

Asimismo, el álbum contiene varios ritmos y géneros musicales del Caribe y de Latinoamérica y afrobeats. Entre ellos está el tema ‘Peace and Love’, que es un reggae, un bolero que canta con su novio Carlos Santander, ‘El tren’, que es una canción dedicada a sus abuelos.

«Quise hacer música muy alegre y que se sienta como un verano eterno. Para mí este disco viene siendo como el tronco del árbol y con el tiempo, voy a tener las ramas. Me encantaría hacer un disco que tenga más salsa también», relata Isadora, agregando que le gustaría cantar un tema en italiano, para honrar las raíces de su madre, la modelo venezolana Marilisa Maronese.

Futuro prometedor

La cantante menciona que siempre está escribiendo y, tras presentarse en varias tarimas, volverá al estudio a experimentar más géneros como «la salsa, la bomba o la plena puertorriqueñas y otro bolero».

«Quiero conocer el mundo entero con mi música. Yo creo que en 2026 espero, si Dios quiere, voy a hacer muchas presentaciones en vivo, festivales también», augura Figueroa, que está abierta a realizar colaboraciones con artistas que admira como Bad Bunny o Elena Rose.

«Es un momento en donde yo siento que va a haber un antes y un después de esta etapa de mi vida. Y son muchas primeras. Entonces, ¿quién sabe? Tengo como el camino abierto para que cualquier cosa pueda pasar después de esto. Me siento feliz, agradecida, inspirada y enamorada», concluye.

San Juan / EFE