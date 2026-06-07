Irán lanza un ataque contra Israel, que asegura haber interceptado todos los misiles

Irán lanzó este domingo varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por sus ataques contra el Líbano, aunque las autoridades del país hebreo informaron de que fueron interceptados.

La televisión estatal iraní mostró imágenes de misiles sobrevolando el cielo en la occidental provincia iraní de Kermanshah y de personas celebrando la nueva ofensiva en las calles.

Mientras se producía el ataque el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, publicó en su cuenta de X una imagen de la bandera iraní y del Líbano.

Represalias

La ofensiva militar se produce después de que Irán advirtiese que, si se seguían produciendo los ataques de Israel contra el Líbano, la República Islámica tomaría represalias al considerar que el alto el fuego que alcanzó con Estados Unidos el 8 de abril incluye a la nación árabe.

El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó esta tarde que los ataques de Israel contra el Líbano convierten a las bases de ambos países en objetivos legítimos.

“El bloqueo naval contra la nación iraní y la luz verde que hoy ha dado Estados Unidos al régimen sionista convierten a las bases y los activos estadounidenses y del régimen en la región en objetivos legítimos”, dijo en X el político y exgeneral de la Guardia Revolucionaria.

Poco antes el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió que Irán responderá «con firmeza y dureza» al ataque de Israel contra el barrio de Dahye de la capital del Líbano.

"Responderemos con firmeza y dureza al ataque del régimen sionista contra Dahye", dijo en X el influyente político conservador. "Estén atentos al cielo sobre los territorios ocupados (Israel) esta noche”, indicó.

Teherán / EFE