Alcaldía de Arismendi despliega plan integral para atender a víctimas de los sismos

La alcaldía del municipio Arismendi, conformó un equipo multidisciplinario para brindar atención integral a los ciudadanos que arribaron a la jurisdicción tras el doblete sísmico que afectó al país el pasado 24 de junio.

El grupo de asistencia está integrado por trabajadores sociales, médicos, fisioterapeutas y psicólogos, quienes se han desplegado para asistir a las víctimas que llegaron a refugiarse en casas de sus familiares directos.

Las acciones coordinadas abarcan desde la asistencia médica hasta el acompañamiento logístico de los ciudadanos.

Ana Julia Velásquez, presidenta de la Fundación Luisa Cáceres de Arismendi, informó, desde La Asunción, que este plan especial busca brindar apoyo integral e inmediato a todas las personas y familias afectadas que han buscado refugio en la jurisdicción.

En total son 17 personas las que llegaron a Arismendi, entre niños, jóvenes, familias completas y adultos mayores, las cuales están recibiendo atención médica integral, valoración de salud, entrega de medicamentos y soporte psicológico.

Asimismo, Velásquez indicó que se realizó un censo y diagnóstico con el registro detallado de las familias receptoras y los damnificados para evaluar sus necesidades básicas inmediatas, tales como alimentación, vestimenta y enseres, las cuales se están atendiendo con apoyo de los centros de acopio de Arismendi y otros municipios.

También destacó que el Sistema de Atención Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se encuentra apoyando activamente a los pequeños que llegaron a la localidad.

Por su parte, el director de Seguridad Ciudadana de Arismendi, Rubén Yánez, informó, desde La Asunción, que desde el propio día de los sismos el municipio se activó con el envío de funcionarios para apoyar, la conformación de centros de acopio y ahora con el acompañamiento directo a las víctimas que se encuentran en el territorio.

Las autoridades municipales afirmaron que la prioridad de la jurisdicción es la solidaridad y el resguardo de la vida, asegurando que mantendrán el acompañamiento a estas familias durante todo el proceso de contingencia.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero