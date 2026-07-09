La Udone retornó a las aulas con jornada de oración

Los estudiantes de la Universidad de Oriente, Núcleo de Nueva Esparta (Udone) volvieron a sus actividades académicas tras la suspensión preventiva implementada por los movimientos telúricos del pasado 24 de junio.

Con el propósito de iniciar esta nueva etapa de la mejor manera, la Pastoral Universitaria promovió un espacio de oración y recogimiento en la plaza del Estudiante.

El coordinador de la Pastoral Universitaria, Erick Arcia, explicó, desde Guatamare, municipio García, que el encuentro respondió a una sentida solicitud de los propios movimientos estudiantiles.

La comunidad universitaria se unió con el firme propósito de recordar a quienes perdieron la vida en este suceso natural, elevando peticiones por el consuelo de sus familiares y la fortaleza necesaria para superar las secuelas colectivas.

La jornada incluyó un minuto de silencio dedicado a la memoria de los fallecidos, reforzando la idea de que no representan una simple estadística o un número en una tabla de datos. Se recordó que eran personas con proyectos, metas y anhelos, cuyas vidas se vieron interrumpidas por un fenómeno de la naturaleza que invita a la reflexión y a la solidaridad mutua.

Durante la actividad se compartieron testimonios sobre la vivencia de la fe en momentos de dificultad, destacando la entereza de los afectados y la labor de apoyo logístico y humano desplegada.

Las historias de superación y el valor de quienes colaboraron en la asistencia comunitaria sirvieron de inspiración para los presentes, quienes valoraron el sentido de servicio al prójimo.

Este emotivo reinicio subraya el compromiso de la institución y sus integrantes por avanzar con resiliencia, apoyándose en la fraternidad.

La comunidad académica reafirmó su voluntad de mantener la unidad y el acompañamiento constante a los afectados, consolidando los valores humanos dentro del campus frente a las adversidades.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero