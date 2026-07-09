Reportan socavón en la vía hacia El Chaparro, en el municipio Mc Gregor

Habitantes de la población de El Chaparro, capital del municipio Mc Gregor, en la zona centro del estado Anzoátegui, reportaron con preocupación que hay un socavón en las cercanías de la estación de servicio (E/S) La Estrella, ubicada en la carretera nacional, justo en la entrada que conduce a esa población.

Según los testimonios de conductores que transitan por esa vía, quienes prefirieron omitir sus nombres, el hundimiento se produjo en una alcantarilla y el pavimento podría ceder debido a que hay mucho tráfico en ese tramo que conecta a Anzoátegui con poblaciones del estado Guárico.

"Es un riesgo para todos. Está prácticamente al frente del surtidor de gasoil y aunque han colocado cauchos para alertar a los choferes es peligroso porque cualquier carro puede caer ahí", comentó un vecino.

Los pobladores temen que por efecto de las lluvias el pavimento colapse. Hacen un llamado a las autoridades municipales y estadales para que acometan la reparación a fin de evitar hechos lamentables.

"Es urgente que reparen esa alcantarilla. Con cada aguacero que cae se socava más y de verdad está muy peligroso", agregó un conductor que va con frecuencia a la E/S La Estrella.

Mc Gregor / Danela Luces