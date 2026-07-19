Irán ejecuta a otros dos manifestantes y eleva a 23 los ahorcados por protestas de enero

Irán ejecutó este domingo a otros dos manifestantes condenados a muerte por el supuesto asesinato de cuatro agentes de seguridad durante las protestas antigubernamentales de enero pasado en la ciudad central de Isfahán, con lo que el número de manifestantes ahorcados asciende a 23.

Las autoridades iraníes identificaron a los ejecutados como Erfan Esfandiyari y Gol-Mohamad Mohamadi, a quienes acusaron de participar en los hechos violentos registrados el 8 de enero en la plaza Shahid Alikhani de Isfahán, durante unas protestas que el Gobierno calificó de "golpe de Estado" estadounidense-israelí, según informó la agencia Mizan, vinculada al Poder Judicial iraní.

Según la versión oficial, los acusados ataron a varios agentes con cuerdas, los hirieron con piedras, les echaron gasolina y les prendieron fuego. Cuando aún estaban vivos, los arrastraron por el suelo y los atacaron con cuchillos y machetes.

Posteriormente, los condenados mutilaron los cuerpos de los agentes después de su muerte y grabaron imágenes de los hechos que enviaron a redes vinculadas al "enemigo", de acuerdo con la agencia Tasnim.

En el caso fueron acusadas 16 personas y varios de los acusados fueron condenados a muerte tras las investigaciones, la celebración del juicio y la revisión de las cámaras de seguridad del lugar.

Las condenas fueron posteriormente confirmadas por el Tribunal Supremo iraní.

Las autoridades iraníes han ejecutado esta semana a tres manifestantes, con lo que asciende a 23 el número de personas ahorcadas por su participación en las protestas de enero, que exigían el fin de la República Islámica y fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el recuento oficial.

No obstante, organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan la cifra de muertos a más de 7.000.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y en 2025 ahorcó a 2.159 personas, más del doble que las registradas en 2024 en ese país y la cifra más alta en décadas, según Amnistía Internacional.

Teherán / EFE