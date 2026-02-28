Irán advierte de una "fuerte respuesta" para "vengarse" de Israel y ataca bases de EE.UU. en la región

Irán ha amenazado con "vengarse" de Israel con una “fuerte respuesta” tras los ataques israelíes y estadounidenses contra la República Islámica, informó la televisión estatal.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció el inicio de una oleada de misiles y drones contra Israel, después de que fuerzas israelíes y estadounidenses lanzaran operaciones aéreas este sábado contra diversos puntos de la nación persa.



"En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado una oleada de amplios ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán hacia los territorios ocupados", indicó en un comunicado.

Además, confirmó ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes, en el inicio de la ‘Operación Verdadera Promesa 4’ en respuesta a la "agresión estadounidense-sionista" en suelo iraní.

“Los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria atacaron severamente el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin y otras bases estadounidenses en Catar y los Emiratos Árabes Unidos, así como centros militares y de seguridad en el corazón de los territorios ocupados", señaló.

"Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo", dijo por su parte el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes a la agencia Mehr.

El canal oficial iraní Press TV informó de un ataque en Baréin contra la base naval que Estados Unidos tiene en ese país, y publicó fotos y vídeos donde se puede ver la fuerte humareda provocada por el misil en un punto de la ciudad cerca de la línea de costa.



Medios de varios países también hablan de explosiones en otros países del golfo y la agencia y el servicio de radiodifusión pública de Irán (IRIB) informó de que las fuerzas iraníes han atacado bases estadounidenses en la región.

Ataques iraníes

Desde Doha, el Ministerio de Defensa catarí anunció haber "frustrado con éxito" varios ataques iraníes lanzados contra su territorio, donde Estados Unidos tiene la base de Al Udeid, su principal localización miliar en la región.



"El Ministerio de Defensa anuncia que, gracias a la alta preparación, la vigilancia de seguridad y la coordinación conjunta entre las autoridades pertinentes, ha frustrado con éxito una serie de ataques dirigidos contra el territorio del país", aseguró un breve mensaje oficial en X, que no ofrece más detalles.

Asimismo, las autoridades anunciaron el cierre temporal del espacio aéreo y pidieron a la población que se mantenga en el interior de los edificios y alejada de las inmediaciones de instalaciones militares.

Israel detecta el lanzamiento de misiles desde Irán

Poco después de atacar junto a EE.UU. varias ciudades de Irán, el Ejército de Israel detectó el lanzamiento de tres andanadas de misiles desde suelo iraní hacia su territorio, según informaron las fuerzas armadas en un comunicado.

"Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) identificaron misiles lanzados desde Irán al territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están actuando para interceptar la amenaza", recoge el comunicado castrense.

Las Fuerzas del Aire de Israel operan en estos momentos para interceptar los proyectiles y "atacar amenazas donde sea necesario", se asegura en un comunicado castrense.

Suenan las sirenas en Jerusalén

Las sirenas antiaéreas se activaron en Jerusalén, y en otros puntos del centro de Israel, ante el lanzamiento de misiles desde Irán.



Las alarmas sonaron a las 10:29 de la mañana hora local (8:29) en Jerusalén, donde también se vieron interceptaciones de misiles en el cielo y se escucharon explosiones durante minutos.

Además, según el diario Haaretz, las sirenas antiaéreas ya sonaron en el norte de Israel, cerca de la divisoria con el Líbano, instando a la población a que acuda a refugiarse a búnkeres o habitaciones reforzadas.

Este ataque iraní es la primera represalia de la República Islámica hacia Israel después de que este iniciara, en coordinación con Estados Unidos, bombardeos contra Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó hoy a la población iraní a estar lista para tomar el gobierno una vez acabe la operación militar contra el régimen iraní y pidió a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas a cambio de "inmunidad total".

Teherán / EFE