Intervienen árbol que representaba peligro en sector Pueblo Nuevo Norte de El Tigre

En horas del mediodía de este lunes, 30 de marzo, cuadrillas de la Alcaldía y de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ejecutaron la poda de un árbol de mango que hacía contacto con el tendido eléctrico, en la 5ta calle del sector Pueblo Nuevo Norte de El Tigre, estado Anzoátegui.

La intervención se llevó a cabo luego de que hace más de una semana se hiciera el reporte por la prensa para llamar la atención de autoridades sobre el daño que estaría causando el árbol, tanto en la residencia donde se encuentra plantado como en el resto de la comunidad.

En aquel pronunciamiento, la señora Gladys Rodríguez, propietaria del inmueble, donde también habita su hija y nueve nietos menores de edad, contó a El Tiempo que constantemente enfrentaban peligros por golpes de corriente y guayas energizadas con fuego, que se desprendían por el movimiento de la ramas.

Tres años de clamor

Las solicitudes de ayuda se extendieron por un lapso de tres años, en los que la adulta mayor introdujo al menos cuatro cartas ante diferentes gobiernos de turno para exponer su urgencia bajo tales condiciones.

Vecinos del lugar también hicieron eco para que desramaran la especie, a fin de mitigar el riesgo de que se desatara una tragedia o alguna afectación total en las redes eléctricas de la comunidad.

El Tigre / Damary Díaz