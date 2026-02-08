Inter de Milán apabulló a Sassuolo en duelo de la Serie A italiana

El Inter de Milán exhibió este domingo todo su potencial, toda su pegada y todo su hambre ante el Sassuolo (0-5), al que vapuleó con la actuación destacada de Federico Dimarco, asistente en tres de los cuatro goles, y Lautaro Martínez, cada vez más cerca de acabar como máximo goleador de la Serie A la temporada.

No falla el Inter de Cristian Chivu. No da señales de flaqueza. Y eso que le faltan jugadores de la talla de Dumfries, Calhanoglu o Barella, todos lesionados. Su largo fondo de armario le permite suplir esas bajas con jugadores que podrían ser titulares en el resto de equipos de la Serie A.

Ante el Sassuolo, la enésima muestra de dominio y de que son los máximos favoritos a ganar el 'Scudetto'. A falta de que juegue su único perseguidor, tiene un colchón de 8 puntos. Lautaro Martínez, el máximo exponente de este combinado 'nerazzurro', volvió a marcar. Son ya 14 en su cuenta personal, 6 más que Nico Paz, el segundo en la tabla.

Logro del argentino

Con este tanto, el tercero del duelo, igualó el de Bahía Blanca a una leyenda interista como Roberto Boninsegna con 171 tantos en el club. Es el tercer máximo goleador de la historia del Inter. Su siguiente víctima, Alessandro Altobelli y sus 209 dianas.

Antes de ese tanto, Dimarco protagonizó el duelo. Dos asistencias, una desde cada perfil. La primera desde el banderín de esquina. Centro perfecto y gol de Bisseck de cabeza en el minuto 11 para inaugurar la goleada. La segunda desde su perfil natural, la banda izquierda, por la que se prodigó en ataque para sacar un centro medido a la carrera de Marcus Thuram, que llegó perfecto para definir de primeras con su zurda y superar a Muric.

Intentó reaccionar el Sassuolo, entrenado por el campeón del mundo Fabio Grosso. Lo consiguió con el tanto de Thorstvedt. Pero apareció el VAR para anularlo por fuera de juego.

Marcó Lautaro nada más comenzar la segunda mitad. Depredador de área, el 'Toro' controló un balón suelto con el pecho y fusiló con su zurda de primeras, antes de que cayera. Golazo para seguir aumentando su leyenda.

Otra diana

Aumentó la goleada otro central. Y en otro saque de esquina. Akanji, en el 54, acabó con el maltrato a un Sassuolo que pudo ser muchísimo mayor. Dos veces se topó con la madera el Inter a lo largo de un duelo dominado de inicio a fin, marcado también por la expulsión de Matic que dejó al Sassuolo con un hombre menos por protestar en el cuarto tanto interista.

Murió el partido en ese preciso instante. Descanso para Zielinski, Bastoni, Mkhitarya, Thuram y Lautaro, pensando también en los dieciseiavos de final de Liga de Campeones que el Inter enfrenta ante el Bodo/Glimt en poco más de una semana. Con los tres puntos en el bolsillo, arriesgar de más era contraproducente.

Solo Luis Henrique, carrilero derecho, avivó el enfrentamiento en los minutos finales con el gol de la noche, una volea con el exterior de su pierna derecha que puso e la escuadra para cerrar una goleada que mantiene al Inter en lo más alto de la tabla otra jornada más, cada vez más cerca del título.

Milán / EFE