Instalan tráiler del Saime en la plaza Libertadores de Barcelona para jornada de cedulación (+Fotos)

Tal y como lo anunció el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en sus redes sociales, la plaza Libertadores de Barcelona, en el estado Anzoátegui, forma parte de los lugares habilitados para la segunda fase de tráilers de la ruta "Pequeñas Huellas, Grandes Derechos".

Desde este lunes 9 y hasta el 13 de junio se encontrará activo el espacio no solo con un tráiler, sino también con un toldo y sillas para la atencion de niños y adolescentes, a partir de los 9 años.

Se conoció que estos puntos móviles están desplegados en varios estados del país, como parte de la "gran jornada" de cedulación por primera vez y sin previa cita que se realiza en las oficinas del territorio nacional, de 8:00 am a 4:00 pm, para garantizar el derecho a la identidad de los más pequeños.

Requisito

El requisito principal es tener al menos 9 años, también se debe presentar el acta de nacimiento original, el menor debe estar acompañado por su madre o padre. En caso de la ausencia de ambos, con su responsable según las sentencias de colocación familiar y autorización vigentes.

Así como también, tener correo electrónico actualizado y un contacto telefónico del representante.

Las personas que asistieron a este primer día en el tráiler de Barcelona calificaron el operativo como rápido.

Aunque algunos padres como Orlando Campos optaron por hacer la cola desde el día anterior para garantizar la atención, manifestaron a las 10:00 am que la jornada transcurría con rapidez.

Testimonios

"Me vine desde las 4:00 pm del domingo a hacer la cola para que mi esposa se viniera hoy con mi hija. Primero porque venimos de Bergantín y si nos veníamos todos hoy, íbamos a llegar tarde y pensamos que no íbamos a tener tanta oportunidad. Cuando llegué tenía a varios por delante, porque pensábamos que iba hacer todo más engorroso, pero la verdad que no fue así", expresó Campos.

Yanira Pericaguán, otra de las asistentes, también comentó que la jornada transcurría más rápido de lo que se imaginaba que podía tardar. Había llegado con su hijo desde las 7:00 am.

Se supo que una vez que los menores cumplían los pasos, tenían que esperar aproximadamente una hora, para que le entregaran el documento.

Barcelona / Elisa Gómez