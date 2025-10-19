Instalan imágenes de José Gregorio Hernández y la Virgen del Valle en la Piedra del Medio del Orinoco

Las imágenes del Dr. José Gregorio Hernández y la Virgen del Valle fueron instaladas en la Piedra del Medio, en el río Orinoco, durante un acto encabezado por el gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, y el alcalde del municipio Independencia, Hernán Rodríguez.

La actividad se realizó como parte de la programación prevista en Ciudad Orinoco con motivo de la canonización de José Gregorio Hernández.

Previo a la instalación, las efigies fueron bendecidas en el Templo Jubilar Nuestra Señora de la Soledad por el párroco Orlando Martínez, quien estuvo acompañado por miembros de la comunidad cristiana.

De acuerdo con información oficial, la jornada fue parte de una agenda que incluía peregrinaciones, misas y vigilias en distintos puntos de la región.

Puerto La Cruz / Redacción Web