domingo
, 19 de octubre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Instalan imágenes de José Gregorio Hernández y la Virgen del Valle en la Piedra del Medio del Orinoco

octubre 19, 2025
La actividad fue parte de la programación prevista en Ciudad Orinoco con motivo de la canonización de JGH / Foto: Cortesía

Las imágenes del Dr. José Gregorio Hernández y la Virgen del Valle fueron instaladas en la Piedra del Medio, en el río Orinoco, durante un acto encabezado por el gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, y el alcalde del municipio Independencia, Hernán Rodríguez.

La actividad se realizó como parte de la programación prevista en Ciudad Orinoco con motivo de la canonización de José Gregorio Hernández.

Previo a la instalación, las efigies fueron bendecidas en el Templo Jubilar Nuestra Señora de la Soledad por el párroco Orlando Martínez, quien estuvo acompañado por miembros de la comunidad cristiana.

De acuerdo con información oficial, la jornada fue parte de una agenda que incluía peregrinaciones, misas y vigilias en distintos puntos de la región.

Puerto La Cruz / Redacción Web

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram