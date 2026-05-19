Inspeccionarán camiones cisternas para garantizar agua potable en Nueva Esparta

Autoridades de salud y seguridad del estado Nueva Esparta sostuvieron una reunión en la sede de la Corporación de Salud (Corposalud), en Porlmar, municipio Mariño, con el propósito de activar un plan estratégico de vigilancia y control sanitario para los camiones cisternas.

El encuentro, impulsado por la gobernadora Marisel Velásquez, buscó coordinar acciones inmediatas entre los organismos públicos y el sector privado para ordenar la distribución del recurso hídrico en las islas de Margarita y Coche.

La mesa de trabajo estuvo dirigida por la autoridad única de salud, Ana Michini, junto con directivos de Salud Ambiental y representantes de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), la Guardería Ambiental y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El objetivo principal de esta alianza es asegurar que cada unidad de transporte desplegada en el territorio cumpla estrictamente con las normativas legales vigentes, para así certificar que el agua trasladada es apta para el consumo de la población.

Entre los acuerdos alcanzados se estableció que todo vehículo de transporte hídrico debe contar con los permisos sanitarios actualizados emitidos por la dirección de Salud Ambiental y Control de Riesgo. Asimismo, los transportistas deberán someter sus unidades a inspecciones constantes del revestimiento interno y externo de los tanques para evitar contaminaciones y asegurar la total inocuidad del líquido durante su traslado.

Las fuerzas de seguridad y el cuerpo de tránsito terrestre colaborarán en el despliegue para supervisar el libre y ordenado tránsito de las unidades que completen su registro.

El plan contempla un acompañamiento técnico a los trabajadores del sector para facilitar la actualización de sus credenciales y garantizar el cumplimiento de los estándares exigidos sin afectar el suministro a las comunidades.

El gremio de cisterneros de El Piache, representado por Víctor Cumare, manifestó su total disposición a acatar las medidas y cooperar con las fiscalizaciones.

Cumare destacó que actualmente operan más de 200 camiones entre unidades privadas e institucionales en la entidad insular, y que el sector asume el compromiso de trabajar bajo las normas legales para proteger la salud de todos los ciudadanos.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero