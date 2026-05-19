Excarcelaron a joven de 16 años detenida hace siete meses

La organización no gubernamental Cecodap informó este lunes que una adolescente de 16 años, identificada como Samantha Hernández, fue excarcelada tras permanecer detenida durante siete meses, luego de recibir una boleta de libertad con medidas cautelares.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la ONG indicó que la joven “regresa hoy a casa”, tras salir la noche del 18 de mayo de la entidad de atención donde se encontraba recluida. La organización calificó su detención como arbitraria.

Según Cecodap, Hernández fue detenida el 19 de noviembre por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), cuando llegaba a su vivienda tras salir de la escuela. La ONG señaló además que la adolescente es familiar de un militar disidente, y que varios miembros de su entorno continúan privados de libertad.

En abril pasado, la organización denunció que un tribunal con competencia en casos de terrorismo negó la amnistía a la menor, lo que generó preocupación por su situación legal y personal. En ese momento, Cecodap solicitó a las autoridades revisar el caso, alegando que estaban en riesgo la vida, dignidad y desarrollo de la adolescente.

El coordinador general de la ONG, Carlos Trapani, explicó entonces que el tribunal argumentó la improcedencia de la amnistía por la naturaleza del delito, aunque sostuvo que la legislación no excluye delitos por su denominación, sino por su naturaleza jurídica.

Trapani también advirtió que, al tratarse de una menor de edad, el enfoque del sistema de justicia debe priorizar la protección, la educación y la reintegración, evaluando el impacto de cada decisión en su salud mental, entorno familiar y proyecto de vida.

Caracas / EFE