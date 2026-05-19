Zapatero aseguró que "jamás" ha hecho gestiones a favor de Plus Ultra

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este martes que "jamás" hizo gestiones ante ninguna "administración pública ni sector público en relación con el rescate" de la aerolínea Plus Ultra.

"Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", dijo Zapatero en un video difundido en distintos medios, después de recibir una notificación de la Audiencia Nacional española citándolo como investigado para el próximo 2 de junio.

Un juzgado de la Audiencia Nacional española imputó a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate durante la pandemia de la compañía aérea Plus Ultra y lo considera como el presunto líder de "un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias".

Ante esa citación, el político español expresó su disposición "por supuesto" a colaborar con la justicia.

Zapatero asegura en ese mensaje que "jamás" ha tenido ninguna sociedad mercantil, "ni en España ni fuera de España", ni directamente ni a través de terceros, ni ha participado en ninguna operación de ese tipo.

Añade que todos los ingresos y remuneraciones de su actividad privada han sido declarados vía IRPF (Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas) con absoluta transparencia y legalidad.

"Quiero reafirmar con toda contundencia -recalca- que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni ante ninguna otra administración".

Zapatero expresa asimismo que va a ejercer su derecho a la defensa "con toda la firmeza y toda la convicción", y avanza que en los próximos días atenderá a los medios de comunicación.

Madrid / Redacción web / EFE