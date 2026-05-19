SNTP denunció que un policía intentó quitarle la cámara a un fotoperiodista durante protesta en Caracas

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que un funcionario policial intentó despojar de su equipo al fotoperiodista independiente Rafael Hernández, en medio de una manifestación realizada este lunes 18 de mayo en Caracas.

De acuerdo con la información difundida por la organización, el hecho ocurrió durante un enfrentamiento entre efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y estudiantes universitarios en las adyacencias de Plaza Venezuela.

Según el reporte, el funcionario habría aprovechado la situación de tensión para intentar arrebatarle la cámara al comunicador, lo que generó un forcejeo entre ambos.

Durante el incidente, el uniformado logró quitarle el micrófono al periodista; sin embargo, tras el reclamo del afectado, el equipo le fue devuelto.

Caracas / Redacción web