Iniciaron trabajos de saneamiento y sustitución de colectores en varios sectores de Bermúdez

El alcalde del municipio Bermúdez, Julio Rodríguez, y representantes de la Hidrológica de Venezuela (Hidroven) en el estado Sucre se reunieron esta semana para afinar detalles sobre la intervención de colectores y sistemas de bombeo en la jurisdicción.

Entre las acciones que se evaluaron está el apoyo que se brindará a la comuna José Félix Ribas para la ejecución del proyecto de agua potable del sector San Rafael, que resultó ganador en una consulta popular.

Asimismo, se acordó la continuación de los trabajos de la estación de aguas servidas de Playa Grande, cuyo colapso viene ocasionando graves problemas de saneamiento en la parte baja de la población, con derrames continuos de aguas servidas.

Igualmente, sigue prevista la sustitución de varios tramos de tubería de la descarga de Playa Grande, que empalman con el tubo principal en Campo Ajuro.

En la actualidad los desechos caen al mar en el sector La Marina y en el canal que va hacia la salina de la localidad, de allí la urgencia de que se concreten las obras y se frene la contaminación.

Zona sur

En la zona sur del municipio, específicamente en Charallave, fue culminada la reparación de tres colectores críticos para optimizar el drenaje y garantizar mayor bienestar a la población.

También está en proceso de reparación un colector en el sector Pedro Elías Aristiguieta y otro en la calle 9 de Abril de San Martín.

Mientras que en la avenida Universitaria de Carúpano, con el apoyo de equipos de la alcaldía, se concretó la reparación de un colector mayor dañado en las cercanías de la estación de servicio Bello Monte.

En el sitio sustituyeron 12 metros de tubería, que permitirán la recogida de aguas residuales que bajan de sectores como Guayacán, El Muco, Canchunchú, Primero de Mayo y el hospital.

Ángela Valdez, habitante de Charallave, calificó las obras de los colectores como un beneficio para los vecinos, que tenían años sufriendo con derrames de cloacas dentro de sus casas. “No se puede negar que se está resolviendo un problema. Ojalá esas obras las hicieran más rápido”.

Urgencia

En el sector La Marina de Playa Grande, vecinos denunciaron que de una tubería rota, cuya sustitución fue incluida en los anuncios del alcalde e Hidroven, se originan miles de litros de aguas servidas que van al mar diariamente.

Manuel Borrero, habitante del sector, pidió a las autoridades que aceleren la solución al problema, porque afecta a vecinos y a visitantes por igual, aparte de que perjudica la vocación turística de la playa.

Sucre / Corresponsalía