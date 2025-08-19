Iniciaron proceso de reordenamiento del mercado municipal de Carúpano (+Fotos)

Con el despeje de la llamada calle “El Mercadito”, en el principal centro de consumo de la zona de Paria, en el estado Sucre, se iniciaron una serie de acciones destinadas a mejorar el ordenamiento del mercado municipal de Carúpano.

Eduardo Brito, vocero del gremio de comerciantes, informó que se han hecho algunos trabajos de pintura en la infraestructura del recinto, lo cual ha mejorado la imagen del sitio.

Agregó que también se logró la reubicación de los comerciantes que tenían tarantines en la calle "El Mercadito", así como la activación de estacionamientos que estaban ocupados por informales.

Brito explicó que el mercado es un centro comercial, por lo cual es importante que se haya despejado tanto la calle como los estacionamientos, para que los usuarios puedan tener un mejor acceso a las instalaciones. Igualmente, señaló que hubo reubicación de paradas.

Problemas

Reconoció que aún persisten problemas que deben ser atendidos con celeridad, como el tema de los postes deteriorados y las deficiencias con la electricidad y el servicio de agua.

Pidió que dentro del proceso de reubicación de paradas, acerquen estos puntos al mercado, porque algunas líneas urbanas quedaron muy lejos, lo cual dificulta el acceso a los usuarios, pero indicó que para esto es necesario que haya mesas de diálogo, para buscar la modalidad más beneficiosa para todos.

Por otro lado, dijo que es necesario que trabaje en un proceso de expansión del centro de consumo.

Proyecto

El proyecto que ve más viable es el crecimiento vertical, es decir que se adecúe un segundo piso.

En este sentido, afirmó que las últimas inversiones no han satisfecho estas aspiraciones y si se quiere que el ente estimule la economía local y active el turismo, debe pensarse en un proyecto macro que le permita crecer.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano