Iniciaron plan de asfaltado en la avenida El Islote de Cumaná

La gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, junto al alcalde del municipio Sucre, Pedro Figueroa, dieron inicio formal al plan de asfaltado en la avenida El Islote de Cumaná, como parte de las acciones orientadas a mejorar la vialidad y los servicios públicos en este importante sector comercial.

Durante el inicio de las labores, la mandataria estadal explicó que en esta primera fase comenzaron con la colocación de 50 toneladas de mezcla asfáltica, dentro de un proyecto que contempla la aplicación total de 3 mil toneladas de material asfáltico para recuperar integralmente las vías cercanas al mercado municipal.

Carrillo destacó que esta obra responde a solicitudes realizadas por habitantes y comerciantes de la zona, asegurando que impactará positivamente la movilidad de más de 150 mil personas que transitan diariamente por este sector de la capital sucrense.

Asimismo, indicó que los recursos destinados a la ejecución del proyecto provienen de una inversión gestionada a través del Consejo Federal de Gobierno (CFG), en articulación con la alcaldía del municipio Sucre.

Recuperación del colector

Por su parte, el alcalde Pedro Figueroa señaló que el proyecto no solo contempla asfaltado, sino también la recuperación integral del colector de aguas servidas ubicado en las adyacencias del expendio de alimentos.

El mandatario municipal explicó que estas labores permitirán solucionar un problema histórico que afectaba a más de 40 familias del punto y círculo, quienes carecían de un sistema óptimo de drenaje.

Además, informó que como parte de la planificación de esta obra, próximamente ejecutarán la conexión formal del sector El Realengo al colector recuperado.

Cumaná / Lino Castañeda