Gobernadora Jhoanna Carrillo aseguró que continúan trabajos en túnel Guamacán del Turimiquire

Desde Cumaná, la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, informó que los equipos técnicos continúan ejecutando labores para reparar la falla estructural registrada en el túnel Guamacán del embalse Turimiquire, situación que mantiene afectados a los municipios Sucre, Bolívar y Cruz Salmerón Acosta.

La mandataria estadal explicó que actualmente se realizan trabajos de colocación de estructuras metálicas de refuerzo y una malla especial para avanzar en la recuperación del túnel y restablecer progresivamente el flujo de agua hacia las comunidades.

Carrillo indicó que más de 200 trabajadores, junto con el respaldo de la vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, permanecen laborando de manera continua en la zona para intentar solucionar la contingencia hídrica.

“Hemos sido muy cuidadosos para saber dar información al público para no generar expectativas que no corresponden y permitir que los trabajos se hagan como deben hacerse”, expresó la gobernadora al referirse al proceso de rehabilitación.

Asimismo, señaló que hasta el momento no existe un tiempo específico para culminar las labores; sin embargo, aseguró que esperan ofrecer resultados positivos en el menor tiempo posible.

“Más temprano que tarde tendremos buenas noticias”, afirmó.

Mantienen plan de contingencia con cisternas

La gobernadora también destacó que continúa activo el plan de contingencia mediante el despliegue de más de 72 camiones cisterna en las zonas afectadas por la crisis hídrica.

Igualmente, mencionó los trabajos de recuperación en estaciones como la de Manzanares, infraestructura que ha permitido que algunos sectores reciban agua por tuberías de forma parcial.

Carrillo reconoció las dificultades que atraviesan actualmente los ciudadanos ante la falta del recurso hídrico y aseguró que seguirán trabajando hasta lograr una solución definitiva y duradera.

Cumaná / Lino Castañeda