Iniciaron las obras de construcción de la cerca perimetral del aeropuerto José Francisco Bermúdez

Se iniciaron en el aeropuerto José Francisco Bermúdez de Carúpano, en el estado Sucre, las obras de construcción de la cerca perimetral del terminal aéreo, condición indispensable para la seguridad que deberán cumplir las autoridades de área para que se reanuden vuelos nacionales.

Los trabajos cuentan con el apoyo financiero del Gobierno nacional, con la intermediación de la gobernadora de Sucre Jhoanna Carrillo.

Se ejecutarán 600 metros de cerca con mampostería de piedra bruta, con mortero de cemento en el terminal aéreo.

Se aspira que la obra y la reanudación de los vuelos impulsen el desarrollo económico y turístico de Carúpano.

Desarrollo

Freddy Mata, presidente de la Asociación de Hoteles y Posadas de Bermúdez, manifestó su acuerdo con la obra y recordó que la gobernadora anunció previamente la reanudación de los vuelos desde el aeropuerto de Carúpano.

“Hay que generar la seguridad necesaria dentro del recinto para que los vuelos puedan llegar de una manera satisfactoria y se está haciendo el trabajo a través de la alcaldía”.

Agregó que con la obra debe haber un reinicio de los vuelos, para el desarrollo turístico de Bermúdez y los diez municipios que están bajo su ámbito de influencia.

“Estamos muy felices los prestadores de servicios turísticos, porque esto va a ayudar a que la economía siga creciendo en este municipio y en este estado, y que el turismo, como punta de lanza de uno de los ejes fundamentales de la economía, se fortalezca”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano